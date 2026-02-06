GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 44,77EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,50

Kursziel alt: 54,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



