JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 64,12EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

