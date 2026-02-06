JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. AB Inbev überzeuge mit der besten Gewinnentwicklung je Aktie in der Branche, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. 2026 stünden die Zeichen gut für weitere Bewertungszuwächse der Aktie./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 64,12EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
