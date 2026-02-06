Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 06.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,54 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Bayer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +75,13 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +6,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,41 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,25 % 1 Monat +21,09 % 3 Monate +75,13 % 1 Jahr +120,27 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die positiven Studiendaten des Medikaments Asundexian, die das Schlaganfallrisiko signifikant senken. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, was die Marktstimmung verbessert. Zudem wird über die zukünftige Dividende spekuliert, was ebenfalls Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,10 Mrd. € wert.

Detaillierte Studienergebnisse von Bayer zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Analysten äußerten sich positiv zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments zur Vorbeugung …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen …

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,09 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,29 %. Sanofi legt um +0,02 % zu Roche Holding notiert im Minus, mit -0,46 %. 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.