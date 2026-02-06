Siemens Healthineers - Aktie zeigt Schwäche - 06.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Mit einer Performance von -2,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Siemens Healthineers Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,97 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Siemens Healthineers mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um -1,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,94 %. Im Jahr 2026 gab es für Siemens Healthineers bisher ein Minus von -7,74 %.

Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,84 % 1 Monat -7,94 % 3 Monate -7,55 % 1 Jahr -25,82 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,25 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten bereits mit einer trägen Entwicklung gerechnet, aber auch das zweite Geschäftsquartal dürfte beim …

So schlagen sich die Wettbewerber von Siemens Healthineers

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,49 %. Koninklijke Philips notiert im Minus, mit -0,78 %.

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.