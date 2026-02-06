Bechtle Aktie verliert signifikant - 06.02.2026

Mit einer Performance von -5,84 % musste die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Bechtle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,84 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Obwohl die Bechtle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,49 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Bechtle bisher ein Minus von -11,35 %.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,23 % 1 Monat -13,95 % 3 Monate +18,49 % 1 Jahr +27,95 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Schlussquartal die Geschäfte deutlich ausweiten können und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das MDax …

EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung Bechtle zeigt starken Jahresendspurt 06.02.2026 / 08:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle zeigt starken …

EQS-News: Bechtle AG / Key word(s): Preliminary Results/Development of Sales Bechtle posts strong year-end performance 06.02.2026 / 08:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Bechtle posts strong year-end …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,72 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,87 %. HPI notiert im Plus, mit +42,86 %. DATAGROUP legt um +0,71 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,04 %.

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.