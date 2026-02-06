    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Besonders beachtet!

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle Aktie verliert signifikant - 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um -5,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie verliert signifikant - 06.02.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

    Mit einer Performance von -5,84 % musste die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Bechtle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,84 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Long
    36,09€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 7,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,38€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 7,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Bechtle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,49 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Bechtle bisher ein Minus von -11,35 %.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,23 %
    1 Monat -13,95 %
    3 Monate +18,49 %
    1 Jahr +27,95 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

    IT-Dienstleister Bechtle kann auch im Schlussquartal punkten


    Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Schlussquartal die Geschäfte deutlich ausweiten können und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das MDax

    Bechtle zeigt starken Jahresendspurt


    EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung Bechtle zeigt starken Jahresendspurt 06.02.2026 / 08:15 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle zeigt starken …

    Bechtle posts strong year-end performance


    EQS-News: Bechtle AG / Key word(s): Preliminary Results/Development of Sales Bechtle posts strong year-end performance 06.02.2026 / 08:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Bechtle posts strong year-end …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, CANCOM SE und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,72 %. CANCOM SE notiert im Minus, mit -2,87 %. HPI notiert im Plus, mit +42,86 %. DATAGROUP legt um +0,71 % zu Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -0,04 %.

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    -6,46 %
    -11,67 %
    -15,34 %
    +18,49 %
    +27,95 %
    +1,39 %
    -27,80 %
    +220,12 %
    +656,73 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bechtle Aktie verliert signifikant - 06.02.2026 Am 06.02.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um -5,84 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     