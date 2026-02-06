Nemetschek Aktie unter Verkaufsdruck - 06.02.2026

Die Nemetschek Aktie ist bisher um -3,06 % auf 69,75€ gefallen. Das sind -2,20 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nemetschek Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,06 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nemetschek Aktionäre einen Verlust von -27,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -3,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,67 % verloren.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,02 % 1 Monat -21,54 % 3 Monate -27,01 % 1 Jahr -39,45 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,06 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.