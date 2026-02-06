RENK Group - Aktienkurs springt nach oben +5,58 % - 06.02.2026

Der heutige Anstieg bei RENK Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,08 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie steigt um +5,58 % auf 54,47€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,47€, mit einem Plus von +5,58 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -6,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,10 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Minus von -4,16 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,67 % 1 Monat -15,10 % 3 Monate -19,08 % 1 Jahr +113,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen kräftigen Kursrückgang von RENK, ausgelöst/verstärkt durch hohes Volumen und die Analysten-Downgrades bei Rheinmetall sowie angeblich kassierte Umsatzprognosen; außerdem wird über Leerverkäufe/Shorting, die Suche nach einem belastbaren Boden, massive Vorbörse-Schwäche, Kaufabsichten bei ~45 € und den anstehenden Pre-Close-Call diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,48 Mrd. € wert.

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.