    Novo Nordisk Aktie hebt ab - 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher um +6,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Novo Nordisk Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,78 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Novo Nordisk Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,40, mit einem Plus von +6,78 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Novo Nordisk in den letzten drei Monaten Verluste von -11,56 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -23,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Novo Nordisk um -14,82 % verloren.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,81 %
    1 Monat -21,14 %
    3 Monate -11,56 %
    1 Jahr -55,08 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende FDA-Zulassung von CagriSema, einem neuen Medikament von Novo Nordisk, das bei der Blutzuckerkontrolle vielversprechende Ergebnisse zeigt. Bedenken über den Patentschutz, der in Kanada abgelaufen ist und bald auch in China und Indien droht, sowie die Unsicherheit über die FDA-Prüfungsphase beeinflussen die Kursentwicklung. Zudem gibt es Sorgen über Insiderverkäufe von Führungskräften, die das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,60 Mrd. € wert.

    Silber, Metaplanet & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb …

    Almonty Industries im Höhenflug! Novo Nordisk und PayPal wurden abgestraft. Wo soll man einsteigen?


    Die Börse spaltet sich! Während Bergbauwerte von geopolitischen Verwerfungen und der strategischen Rohstoffjagd profitieren, stürzen etablierte Börsenkonzerne bei kleinsten Enttäuschungen ab. Dieser radikale Wandel markiert das Ende der …

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    +6,57 %
    -23,81 %
    -21,14 %
    -11,56 %
    -55,08 %
    -40,94 %
    +24,48 %
    +70,30 %
    +2.247,76 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



