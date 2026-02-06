Vinci Aktie dreht auf +3,71 % - 06.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vinci Aktie. Mit einer Performance von +3,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vinci Aktie. Nach einem Plus von +0,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 129,90€, mit einem Plus von +3,71 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Vinci Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +6,72 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,31 % gewonnen.

Vinci Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,06 % 1 Monat +1,63 % 3 Monate +6,72 % 1 Jahr +17,41 %

Informationen zur Vinci Aktie

Es gibt 582 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,64 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei vor allem mit Blick den Finanzmittelfluss (Cashflow) abermals stark gewesen, wenngleich der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Eiffage notiert im Plus, mit +0,36 %. ACS Actividades de Construccion y Servicios notiert im Plus, mit +0,16 %.

Vinci Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.