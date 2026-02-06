    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinci AktievorwärtsNachrichten zu Vinci

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vinci Aktie dreht auf +3,71 % - 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die Vinci Aktie, bisher, um +3,71 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vinci Aktie.

    Besonders beachtet! - Vinci Aktie dreht auf +3,71 % - 06.02.2026

    Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

    Vinci Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Vinci Aktie. Mit einer Performance von +3,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vinci Aktie. Nach einem Plus von +0,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 129,90, mit einem Plus von +3,71 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vinci SA!
    Long
    115,74€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 9,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,85€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 8,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Vinci Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +6,72 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,31 % gewonnen.

    Vinci Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,06 %
    1 Monat +1,63 %
    3 Monate +6,72 %
    1 Jahr +17,41 %

    Informationen zur Vinci Aktie

    Es gibt 582 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,64 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 138 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei vor allem mit Blick den Finanzmittelfluss (Cashflow) abermals stark gewesen, wenngleich der …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,54 %. Eiffage notiert im Plus, mit +0,36 %. ACS Actividades de Construccion y Servicios notiert im Plus, mit +0,16 %.

    Vinci Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vinci

    +3,47 %
    +7,52 %
    +6,03 %
    +11,33 %
    +17,41 %
    +18,27 %
    +43,52 %
    +113,31 %
    +78,76 %
    ISIN:FR0000125486WKN:867475



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Vinci Aktie dreht auf +3,71 % - 06.02.2026 Am 06.02.2026 ist die Vinci Aktie, bisher, um +3,71 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vinci Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     