JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach den Zahlen der US-Konkurrenz Estee Lauder und e.l.f. Beauty auf "Neutral" belassen. Die Signale für die Franzosen seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Kurzfristig für ihren Quartalsbericht leicht positiv, für 2026 insgesamt eher zwiespältig./ag/mis
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 393,9EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
