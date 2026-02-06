ASML-Zertifikat mit 27% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Wegen der durch die beschleunigte Auftragsentwicklung verbesserten Geschäftsaussichten und der anhaltenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 1.600 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die ASML-Aktie.

Die Aktie von AMSL, dem Anbieter von komplexen Lithographie-Systemen, die für die Herstellung von Mikrochips benötigt werden, sprang am 28. Januar 2026 nach der Veröffentlichung der Rekordergebnisse aus dem Jahr 2025 und der starken Prognose für das laufende Jahr auf 1.309 Euro und erreichte damit einen neues Allzeithoch. Danach konnte der Wert, der noch im Frühjahr 2025 unterhalb von 600 Euro gehandelt wurde, das Rekordniveau nicht behaupten und gab auf sein aktuelles Niveau bei 1.142 Euro nach.

Anlage-Idee: Für Anleger, die auch auf dem hohen Kursniveau eine Investition in die als „leicht überbewertet“ eingestufte ASML-Aktie in Erwägung ziehen und das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die ASML-Aktie interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der ASML-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 850 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.300 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000PK653Q2) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 1.300 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 850 Euro. Beim ASML-Aktienkurs von 1.142 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 1.025,03 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringerem Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 1.025,03 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 26,83 Prozent (gleich 24 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,57 Prozent auf 850 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 850 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der ASML-Aktie - maximal mit dem Cap bei 1.300 Euro - zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 1.025,03 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung