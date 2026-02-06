    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReddit (A) AktievorwärtsNachrichten zu Reddit (A)

    Healthcare-Wette von Burry

    Molina Healthcare stürzt brutal ab: Was bedeutet der Crash für Anleger?

    Schock-Meldung: Molina Healthcare stürzt um 33 Prozent nachbörslich ab – Analysten warnen vor tieferem Absturz! Was ist da los?

    • Molina Healthcare: Prognose für 2026 enttäuscht stark.
    • Aktie stürzt nachbörslich um 33 Prozent ab.
    • Anlegervertrauen erschüttert, Erholung fraglich.
    Molina Healthcare hat eine schwache Prognose für das Jahr 2026 abgegeben. Die Folge: Die Aktie des Gesundheitsversicherers verlor nach Börsenschluss innerhalb weniger Stunden 33 Prozent, der schlimmste Einbruch seit mehr als 20 Jahren. 

    Die vorgelegten Zahlen sind beunruhigend: Für 2026 wird ein Gewinn von nur 5 US-Dollar pro Aktie erwartet, was deutlich unter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten von 13,71 US-Dollar lag. Doch damit nicht genug: Auch die Umsatzprognosen liegen mit 44,5 Milliarden US-Dollar unter den erwarteten 46,6 Milliarden US-Dollar. 

    Die Probleme des Unternehmens sind jedoch nicht nur finanzieller Natur. So gab Molina Healthcare bekannt, dass das Unternehmen im kommenden Jahr aus dem Medicare Advantage Part D-Programm aussteigen wird, das jährlich Prämieneinnahmen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar einbrachte. Dieser Schritt könnte jedoch noch mehr Unheil anrichten, da die geplanten Maßnahmen die Prognosen für 2026 um rund 1 US-Dollar pro Aktie belasten werden.

    Rückläufige staatliche Förderungen, steigende Gesundheitskosten und die bevorstehende Streichung von Subventionen für Programme von "Obamacare" belasten Molina zusätzlich. Auch die Konkurrenz, allen voran Elevance Health, sieht sich mit ähnlichen Problemen im Medicaid-Bereich konfrontiert.

    Molina veröffentlichte außerdem enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal und meldete einen bereinigten Verlust von 2,75 US-Dollar pro Aktie. Wall-Street-Analysten hatten hingegen einen Gewinn von 41 Cent pro Aktie erwartet. Laut Unternehmensangaben waren etwa 2 US-Dollar des Verlusts pro Aktie auf rückwirkende Prämienanpassungen im Zusammenhang mit Molinas Medicaid-Geschäft in Kalifornien sowie auf steigende medizinische Kosten in den Medicare- und Affordable Care Act-Plänen zurückzuführen.

    Das Vertrauen der Anleger in Molina Healthcare ist stark erschüttert. Die Folgen des Crashs sind noch nicht absehbar, doch die Wahrscheinlichkeit einer raschen Erholung des Unternehmens wird immer fraglicher.

    Burry setzte auf Molina Healthcare

    Michael Burry, der durch seine frühen und erfolgreichen Wetten gegen den US-Immobilienmarkt bekannt wurde, hat auch eine bemerkenswerte Position im Gesundheitssektor aufgebaut, insbesondere bei Molina Healthcare. Im Jahr 2025 machte die Aktie des Gesundheitsversicherers einen großen Teil seines Portfolios aus.

    Obwohl der Sektor unter Druck stand, setzte Burry auf den Anbieter von staatlich geförderten Gesundheitsplänen. Er betrachtete Molina als unterbewertet und sah in dieser Investition eine klassische "Contrarian"-Wette. Diese Entscheidung fiel zu einer Zeit, als das Unternehmen mit steigenden medizinischen Kosten und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert war. Burrys Engagement bei Molina Healthcare verdeutlicht seine Überzeugung, dass das Unternehmen trotz der kurzfristigen Volatilität langfristiges Potenzial hat.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Reddit (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,16 % und einem Kurs von 141EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



