Centene Aktie sackt ab - 06.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Centene Aktie. Mit einer Performance von -13,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Centene Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,06 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Centene ist ein führender Anbieter von Managed-Care-Dienstleistungen, spezialisiert auf staatlich finanzierte Gesundheitsprogramme. Es bietet Krankenversicherungen über Medicaid, Medicare und den Gesundheitsmarktplatz an. Als einer der größten Anbieter in den USA konkurriert es mit UnitedHealth, Anthem und anderen. Centenes Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf staatlich finanzierte Programme und umfassende Gesundheitsdienstleistungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Centene Verluste von -9,53 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Centene einen Rückgang von -17,38 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Centene Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,18 % 1 Monat -23,93 % 3 Monate -9,53 % 1 Jahr -41,64 %

Informationen zur Centene Aktie

Es gibt 492 Mio. Centene Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,73 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Centene

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. Humana notiert im Minus, mit -4,50 %. Unitedhealth Group notiert im Minus, mit -2,04 %.

Centene Aktie jetzt kaufen?

Ob die Centene Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Centene Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.