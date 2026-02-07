    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Software-Aktien im Ausverkauf – Wedbush setzt trotzdem auf diese fünf Titel

    Diese 5 Software-Aktien könnten laut Wedbush trotz des letzten Ausverkaufs zu den Gewinnern zählen, da der Markt die Risiken durch KI deutlich überschätze.

    Für Sie zusammengefasst
    • Software-Aktien trotz Ausverkauf als Gewinner identifiziert
    • Markt überschätzt KI-Risiken, laut Wedbush-Analyse
    • Fünf Titel: Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake, Salesforce
    Foto: Dall-E

    Die Angst vor einem strukturellen Umbruch im Softwaresektor hat die Aktienkurse vieler Branchengrößen in den vergangenen Wochen stark unter Druck gesetzt. Analysten von Wedbush sprechen bereits von einem "Software-Armageddon", sehen in der aktuellen Marktbewertung jedoch vor allem ein überzeichnetes Doomsday-Szenario. Inmitten des historischen Ausverkaufs benennt das Analystenteam um Dan Ives fünf Software-Aktien, die Investoren nach Ansicht von Wedbush gerade jetzt besitzen sollten.

    "Der Markt preist ein extremes Negativszenario für Softwareunternehmen ein, das mit der Realität wenig zu tun hat", heißt es in der Analyse. Zwar stelle Künstliche Intelligenz kurzfristig durchaus einen Gegenwind für klassische Softwaremodelle dar, doch das Ausmaß des Abverkaufs sei kaum rational erklärbar.

    Historischer Abverkauf belastet Software-Sektor

    Der Druck auf Softwarewerte ist erheblich. Der Software-ETF IGV liegt seit Jahresbeginn rund 18 Prozent im Minus, während der S&P 500 in etwa auf Vorjahresniveau notiert. Nach Berechnungen von Wedbush wurden dadurch mehr als 300 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung im Softwaresektor ausgelöscht.

    Insbesondere neue KI-Tools von Anbietern wie Anthropic, die hochqualifizierte Tätigkeiten in Bereichen wie Recht, Vertrieb oder Marketing automatisieren, hätten eine regelrechte Panik im Markt ausgelöst. Hinzu kommt die wachsende Aufmerksamkeit für KI-Assistenten wie OpenClaw, die direkt über Betriebssysteme und Anwendungen hinweg reale Aufgaben automatisieren können.

    Wedbush sieht Software-Ausverkauf als überzogen an

    Große Softwareanbieter verfügten über enorme, historisch gewachsene Kundenbasen, in denen Billionen von Datenpunkten tief in bestehende Systeme integriert seien. Neuen KI-Anbietern fehle es bislang an der notwendigen Infrastruktur, um unternehmenskritische Daten in diesem Umfang sicher zu speichern und gleichzeitig wirksam vor Cyberrisiken zu schützen. Genau in diesen strukturellen Vorteilen sehen die Analysten die anhaltende Stärke etablierter Softwarekonzerne.

    Vor diesem Hintergrund benennt Wedbush fünf Software-Aktien als bevorzugte Titel im aktuellen Marktumfeld: Microsoft, Palantir, CrowdStrike, Snowflake und Salesforce. Diese Unternehmen seien besonders gut positioniert, um Künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung, sondern als langfristigen Wachstumstreiber in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren.

    Für Microsoft bestätigt Wedbush ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 575 US-Dollar und verweist auf eine bevorstehende Beschleunigung der Monetarisierung von Cloud- und KI-Diensten, die mittelfristig Wachstum und Margen stützen dürfte. Palantir Technologies wird ebenfalls mit "Outperform" und einem Kursziel von 230 US-Dollar eingestuft, getragen von einer anhaltend hohen Nachfrage nach der Artificial Intelligence Platform.

    Snowflake gilt aus Sicht der Analysten mit einem bestätigten Kursziel von 270 US-Dollar als zentraler Profiteur der KI-Transformation, da Unternehmen weiterhin auf sichere Datenplattformen angewiesen seien. Salesforce bleibt ein langfristiger Gewinner der KI-Revolution, was Wedbush mit einem "Outperform"-Rating und einem Kursziel von 375 US-Dollar unterstreicht. CrowdStrike schließlich wird mit einem Kursziel von 600 US-Dollar als Schlüsselakteur in der KI-getriebenen Sicherheitslandschaft gesehen, da der Schutz von Daten und Workloads mit zunehmender KI-Nutzung weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
