ANALYSE-FLASH
Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken
- Goldman Sachs senkt UBS-Kursziel auf 38 Franken.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- Weniger Potenzial für überdurchschnittliche Entwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 36,51 auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -9,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 121,55 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -6,44 %/+51,35 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 38 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
Chartier
Die Aktie könnte nun einen weiteren Anstieg starten.
Bild: 23460_20250302200943_111 UBS
Die Erstveröffentlichung dieser Vorstellung und weitere spannende Charts findest du hier:
Thread: Trader Stories by Chartier