    ANALYSE-FLASH

    Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt UBS-Kursziel auf 38 Franken.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
    • Weniger Potenzial für überdurchschnittliche Entwicklung.
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    UBS Group

    -2,27 %
    -9,55 %
    -11,70 %
    +11,51 %
    +18,70 %
    +85,95 %
    +201,03 %
    +169,88 %
    +62,93 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 36,51 auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -9,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 121,55 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -6,44 %/+51,35 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 38 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
