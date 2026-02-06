Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 36,51 auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -9,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 121,55 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -6,44 %/+51,35 % bedeutet.