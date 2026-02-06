BERENBERG stuft Tonies auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 12,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller der Toniebox und Figuren habe überraschend stark abgeschnitten und sei dabei in allen Regionen stark gewachsen, schrieb Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Die positive Gewinndynamik dürfte andauern./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 10,88EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Tonies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 12,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
