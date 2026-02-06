BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 743EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Fraser Donlon
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 835
Kursziel alt: 790
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
