BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 743EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 835

Kursziel alt: 790

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

