ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Amazon-Kursziel auf 280 USD.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Investitionsdruck.
- Hohe Investitionen belasten Anlegervertrauen aktuell.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,20 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +56,61 %/+77,11 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 280 US-Dollar
Die Geschäftszahlen fielen gemischt aus: Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich um 14 Prozent auf 213,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn entsprach mit 25 Milliarden Dollar den Markterwartungen. Der Ausblick für das laufende Vierteljahr enttäuschte dagegen.
Die Amazon-Aktie fiel im nachbörslichen Handel an der Wall Street um neun Prozent. Schon bei den Zahlen von Alphabet in dieser Woche hatte sich gezeigt, dass hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) an der Börse nicht mehr zwingend gut ankommen, fasst das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) zusammen:
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/techindustrie-amazon-steigert-investitionen-ueberraschend-deutlich-auf-200-milliarden-dollar/100197945.html
