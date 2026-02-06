    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Amazon-Kursziel auf 280 USD.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Investitionsdruck.
    • Hohe Investitionen belasten Anlegervertrauen aktuell.
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,20 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +56,61 %/+77,11 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 280 US-Dollar

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von Amazon, die am 5. Februar veröffentlicht werden. Investoren sind besonders an den Entwicklungen im Cloud-Geschäft (AWS) und den Auswirkungen der hohen Investitionen in KI interessiert. Analysten erwarten einen Umsatz von 211,3 Milliarden USD und einen Gewinn von 1,97 USD pro Aktie. Es gibt Bedenken, dass die hohen Investitionen die kurzfristige Profitabilität belasten könnten, während die Frage im Raum steht, ob diese Investitionen langfristig zu Umsatzwachstum führen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

