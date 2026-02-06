WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck nach Zahlen von 2,20 auf 1,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der starke Rückgang des Auftragsbestandes sei ein Risiko für die Produktionsauslastung des Unternehmens, schrieb Stefan Augustin in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 1,522EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.



