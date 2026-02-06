DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 162,6EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 153
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
