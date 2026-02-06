Börsenstart Europa - 06.02. - FTSE Athex 20 stark +1,20 %

Der MDAX steht bei 31.250,82 PKT und verliert bisher -0,46 %. Top-Werte: RENK Group +9,00 %, Hochtief +2,79 %, flatexDEGIRO +1,86 % Flop-Werte: Bechtle -6,88 %, PUMA -3,82 %, Nemetschek -3,18 %

Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.456,14 PKT und fällt um -0,03 %. Top-Werte: Siemens Energy +1,48 %, RWE +1,44 %, E.ON +1,36 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,68 %, Volkswagen (VW) Vz -1,74 %, Bayer -1,65 %

Der TecDAX steht bei 3.588,81 PKT und verliert bisher -0,86 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,41 %, Nordex +1,40 %, Jenoptik +1,27 %

Flop-Werte: Bechtle -6,88 %, Siemens Healthineers -3,68 %, Evotec -3,48 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.922,20 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Vinci +3,97 %, BBVA +2,55 %, Enel +2,03 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,01 %, Ferrari -2,46 %, Adyen Parts Sociales -2,06 %

Der ATX bewegt sich bei 5.612,94 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: BAWAG Group +2,06 %, Raiffeisen Bank International +1,58 %, Oesterreichische Post +0,82 %

Flop-Werte: Andritz -10,19 %, Lenzing -1,72 %, Wienerberger -1,57 %

Der SMI steht bei 13.371,21 PKT und verliert bisher -0,54 %.

Top-Werte: Holcim +1,51 %, Amrize +1,06 %, Zurich Insurance Group +0,19 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,54 %, Alcon -1,45 %, UBS Group -1,36 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.188,20 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Vinci +3,97 %, ArcelorMittal +3,65 %, Eiffage +3,13 %

Flop-Werte: Stellantis -20,16 %, Renault -3,59 %, Kering -3,43 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.077,12 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,33 %, AstraZeneca +1,30 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,01 %

Flop-Werte: Skanska (B) -3,12 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,14 %, Securitas Shs(B) -1,79 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.880,00 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,21 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,60 %

Flop-Werte: Jumbo -1,26 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,25 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,03 %