Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.02. - FTSE Athex 20 stark +1,20 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.456,14 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Siemens Energy +1,48 %, RWE +1,44 %, E.ON +1,36 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,68 %, Volkswagen (VW) Vz -1,74 %, Bayer -1,65 %
Der MDAX steht bei 31.250,82 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: RENK Group +9,00 %, Hochtief +2,79 %, flatexDEGIRO +1,86 %
Flop-Werte: Bechtle -6,88 %, PUMA -3,82 %, Nemetschek -3,18 %
Der TecDAX steht bei 3.588,81 PKT und verliert bisher -0,86 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +2,41 %, Nordex +1,40 %, Jenoptik +1,27 %
Flop-Werte: Bechtle -6,88 %, Siemens Healthineers -3,68 %, Evotec -3,48 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.922,20 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Vinci +3,97 %, BBVA +2,55 %, Enel +2,03 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,01 %, Ferrari -2,46 %, Adyen Parts Sociales -2,06 %
Der ATX bewegt sich bei 5.612,94 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,06 %, Raiffeisen Bank International +1,58 %, Oesterreichische Post +0,82 %
Flop-Werte: Andritz -10,19 %, Lenzing -1,72 %, Wienerberger -1,57 %
Der SMI steht bei 13.371,21 PKT und verliert bisher -0,54 %.
Top-Werte: Holcim +1,51 %, Amrize +1,06 %, Zurich Insurance Group +0,19 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,54 %, Alcon -1,45 %, UBS Group -1,36 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.188,20 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Vinci +3,97 %, ArcelorMittal +3,65 %, Eiffage +3,13 %
Flop-Werte: Stellantis -20,16 %, Renault -3,59 %, Kering -3,43 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.077,12 PKT und verliert bisher -0,24 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,33 %, AstraZeneca +1,30 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,01 %
Flop-Werte: Skanska (B) -3,12 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,14 %, Securitas Shs(B) -1,79 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.880,00 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,21 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,60 %
Flop-Werte: Jumbo -1,26 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,25 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.