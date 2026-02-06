Erfolgreiche Transformation des Geschäfts und dynamische Umsetzung einer neuen Treasury-Strategie – BTCS S.A. schloss das Jahr 2025 unter den TOP100 der größten Treasury-Unternehmen weltweit ab

Die am NewConnect notierte BTCS S.A. schloss das Jahr 2025 mit einer Bilanzsumme (zum 31. Dezember 2025) von 74,18 Mio. PLN ab, was einem mehr als zwanzigfachen Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dank der effektiven Umsetzung der Treasury-Strategie gelangte die Gesellschaft zudem in die Gruppe der 100 größten Treasury-Unternehmen weltweit und hielt 138 Bitcoins (über 43 Mio. PLN zum 31.12.2025). Zusätzlich ist hervorzuheben, dass die Gesellschaft im betrachteten Zeitraum Validierungs-Rewards in Höhe von 27,01 % ihres Nettovermögenswertes erzielt hat. Im 4. Quartal schloss das Technologieunternehmen nach abgeschlossener Transformation eine Aktienemission der Serie F in Höhe von 27 Mio. PLN ab und unterzeichnete drei strategische Vereinbarungen mit den wichtigsten Eigentümern von Blockchain-Infrastruktur.

Im 4. Quartal des vergangenen Jahres schloss die Gesellschaft strategische Kooperationsvereinbarungen mit Institutionen ab, die die Sicherheit digitaler Vermögenswerte sowie attraktive Erträge (Yield) im Modell einer aktiven Treasury sicherstellen – BitGo Trust Company sowie BITS Blockchain INC. –, die einen wesentlichen Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie der Gesellschaft darstellen. Die geschlossenen Vereinbarungen konzentrieren sich auf den Aufbau und die Integration von Blockchain-Infrastruktur, die Entwicklung technologischer Lösungen sowie die Steigerung der Effizienz im Management digitaler Vermögenswerte.

„Das 4. Quartal des vergangenen Jahres war für uns äußerst intensiv. Innerhalb weniger Monate haben wir das Vertrauen von Investoren sowie der größten Integratoren von Blockchain-Netzwerken gewonnen. In der Folge haben wir eine Treasury von 138 Bitcoins aufgebaut und sofort begonnen, unsere ersten Gewinne zu erzielen. Wir haben technologische Entwicklung, Kapitalstärkung sowie die Skalierung unserer Treasury-Aktivitäten erfolgreich miteinander verbunden, was eine solide Grundlage für eine weitere dynamische Expansion im Jahr 2026 schafft“, fasst Marlena Lipińska, Vorstandsvorsitzende (President of the Management Board) der BTCS S.A., zusammen.