Ferrero-Gruppe meldet konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025

Ferrero hat seine globale Präsenz mit 36 Produktionsstätten beibehalten und beendete das Geschäftsjahr mit einer weltweiten Belegschaft von 48.697 Mitarbeitenden zum 31. August 2025.

LUXEMBURG, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe hat über ihre Holdinggesellschaft Ferrero International S.A. den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 genehmigt, das am 31. August 2025 endete [2] . Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 19,3 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies zeigt den Erfolg der langfristigen strategischen Vision, die vom Executive Chairman Giovanni Ferrero geleitet und vom Chief Executive Officer Lapo Civiletti umgesetzt wird.

Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero Gruppe, sagte: „Anlässlich unseres 80. Jubiläums bringt Ferrero mit seinen beliebten Produkten und Marken dank des Engagements all unserer Kolleginnen und Kollegen weiterhin Menschen auf der ganzen Welt Freude. Unsere Wachstumsstrategie der Portfolio-Innovation und der Expansion in neue Kategorien und Märkte ist weiterhin erfolgreich. Die erhöhten Kapitalinvestitionen in den Jahren 2024/2025 und unsere jüngsten Akquisitionen spiegeln unseren Glauben an die Zukunft und unsere Fähigkeit zu langfristigen Investitionen wider. Wir bauen unsere Kapazitäten weiter aus, um Neuerungen einzuführen und lokale Märkte zu bedienen."

Die Gruppe hat ihr Portfolio durch gezielte Erweiterung der Kategorien und strategische Markeninnovationen weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungen im Jahr 2024/2025:

Einführung von Nutella auf pflanzlicher Basis, um die wachsende Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher zu befriedigen.

Expansion von Nutella in neue Kategorien mit einem Sortiment an Tiefkühlbackwaren, darunter Nutella Crepes und Nutella Donut.

Erweiterung von drei lokal beliebten nordamerikanischen Süßwarenmarken um Eiscreme-Riegel: Butterfinger, BabyRuth und 100 Grand.

Einführung von Tic Tac Two, einer neuen zuckerfreien Produktreihe mit zwei Geschmacksrichtungen.

Expansion in den Bereich eiweißreiche Snacks mit der Übernahme von Power Crunch, einer führenden US-Marke für proteinreiche Waffelriegel.

Zur Unterstützung des Portfoliowachstums und der erweiterten geografischen Präsenz baut die Gruppe ihre Kapazitäten in wichtigen Märkten weiter aus. Zu den Highlights gehören: