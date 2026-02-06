DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 747 auf 757 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Großküchenausstatters für 2025 lägen über den Erwartungen, schrieb Lars Vom-Cleff am Freitag. Rational habe den stärksten Dezember seiner Geschichte hinter sich./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 741,5EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 757
Kursziel alt: 747
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
