    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

    • JPMorgan stuft Bayer auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für Bayer liegt bei 50 Euro.
    • Asundexian zeigt Wirksamkeit bei Schlaganfällen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 45,50 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,51 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -29,60 %/+18,80 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
