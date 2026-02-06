ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Bayer auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Bayer liegt bei 50 Euro.
- Asundexian zeigt Wirksamkeit bei Schlaganfällen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 45,50 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,51 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -29,60 %/+18,80 % bedeutet.
„Düsseldorf. Die Bayer AG kann auf die zügige Zulassung eines neuen Medikaments mit Milliardenpotenzial hoffen. Der Konzern legte am Donnerstag starke Ergebnisse in finalen Tests für den Wirkstoff Asundexian vor. Das Mittel soll erneute Schlaganfälle bei Herzerkrankten verhindern und könnte Nachfolger des bisherigen Bayer-Bestsellers Xarelto werden.
Das potenzielle Medikament ist einer von fünf Hoffnungsträgern, mit denen Bayer die Pharmasparte in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen will. Im November 2025 hatte Bayer bereits angekündigt, dass Asundexian in Tests gut abschnitt. Die Aktie legte daraufhin um elf Prozent zu. Jetzt könnten die Detailergebnisse den Kurs noch einmal bewegen.“
Wenn morgen gute Ergebnisse zur Phase 3 für das Medikament "Aundexian" bekannt gegeben werden, dürften wir die 45,00 EUR vielleicht hinter uns lassen. Soweit ich in Erinnerung habe, werden die Daten morgen auf der Konferenz in New Orleans mitgeteilt.
Bayer hat sich gut erholt und die Reise ist noch nicht zu Ende. Die MK ist für diese Company ist einfach noch zu niedrig. Glyphosat scheint langsam seinen Schrecken zu verlieren und im Sommer könnte das Thema endgültig vom Tisch sein. Wow, dann wird eine Menge Cash frei. Zudem ist die Pharmapipline gar nicht so schlecht und da wird auch noch ordentlich Cash reinkommen. Zudem Crop Business. Okay, auch ein paar Blockbuster, aber keine Oberburner, aber eine end-to-end Produktpalette. Und oben drauf noch DSO, wo 2 mrd (!) an opex gespart wird und die Strukturen deutlich agiler werden. MK wird mind. 70-80 in den nächsten 12-18 Monaten betragen und wenn der gesamte Markt nicht in den Boden gerammt wird, dann sogar mehr.