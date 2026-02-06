Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Trotz des schleppenden Startes in das neue Geschäftsjahr bekräftigten die Experten von Barclays Capital wegen des starken Kerngeschäftes mit einem Kursziel von 61 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Healthineers-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 45 Euro erholen, wo sie zuletzt am 19.1.26 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach einem positiven Start in das Jahr 2026 ging es mit der Semens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) seit Mitte Januar kräftig nach unten. Nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen fiel die Aktie im frühen Handel des 6.2.26 auf ein neues 12-Monatstief bei 40,75 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 42 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000FD4HNZ6, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 45 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,45 Euro (+96 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,039 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,039 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM4YVY7, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 45 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,79 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,123 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,123 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH028N2, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,57 – 0,60 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 45 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,98 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.