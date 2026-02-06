    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden für Siemens und Stadler für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens und Stadler liefern 226 fahrerlose S-Bahnen.
    • Auftragsvolumen beträgt rund drei Milliarden Euro.
    • DSB erwartet 10 Millionen zusätzliche Fahrgäste jährlich.
    Milliarden für Siemens und Stadler für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens und der Schweizer Stadler-Konzern liefern Hunderte fahrerlose S-Bahnen für Kopenhagen. Das Auftragsvolumen für das Konsortium umfasst rund drei Milliarden Euro, wie die Unternehmen mitteilten.

    Konkret geht es um 226 Züge samt Wartung für 30 Jahre mit einer Option auf bis zu 100 weitere Züge. Laut Siemens entsteht das weltweit größte offene Bahnsystem mit automatisiertem Zugbetrieb.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.664,98€
    Basispreis
    2,89
    Ask
    × 8,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.218,31€
    Basispreis
    26,81
    Ask
    × 8,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kunde, die Dänischen Staatsbahnen (DSB), spricht von der größten Investition in der 90-jährigen Geschichte der S-Bahn in Kopenhagen. Durch den Übergang zum vollautomatischen Betrieb will DSB die Frequenz und Kapazität erhöhen. Teilweise werde es bis zu 35 Prozent mehr Abfahrten geben und zehn Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr bedeuten.

    Im zentralen Netz sollen die Züge dann in der Hauptverkehrszeit in einem Intervall von nur noch eineinhalb Minuten fahren. 2025 waren rund 111 Millionen Passagiere in der dänischen Hauptstadt mit der S-Bahn unterwegs, Tendenz steigend. Die ersten neuen Züge sollen von 2032 an in Betrieb gehen, der Rest bis 2040 folgen.

    Siemens ist Konsortialführer

    Wie sich das finanzielle Auftragsvolumen auf die beiden Partner verteilt, wurde nicht näher genannt. Siemens ist allerdings der sogenannte Konsortialführer und übernimmt die elektrische Ausrüstung, einschließlich Antriebs- und Bremstechnik, Bordstromversorgung, Fahrzeug- und Zugsteuerung, Fahrgastinformationssystem sowie Drehgestelle.

    Stadler liefert die Wagenkästen, die Kupplungen, die gesamte Innenausstattung und Sitze, Klimaanlagen sowie Türen und übernimmt zudem die Endmontage der Züge. Die Wartung liegt bei Siemens.

    Es ist nicht der erste Auftrag für den Münchner Dax -Konzern in Kopenhagen. Die Partnerschaft bestehe seit vielen Jahren, betonte Michael Peter, der Chef der im Konzern zuständigen Sparte Siemens Mobility. "Wir modernisieren bereits das S-Bahn-Netz mit neuster Signaltechnik für den vollautomatischen Betrieb bis 2033 im Auftrag von Banedanmark und DSB."/ruc/DP/jha

    DAX

    +0,31 %
    +0,39 %
    -1,74 %
    +1,79 %
    +12,99 %
    +59,64 %
    +72,91 %
    +108,72 %
    +215,28 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 24.507 auf Ariva Indikation (06. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 198,12 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -21,21 %/+21,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden für Siemens und Stadler für fahrerlose S-Bahn in Kopenhagen Siemens und der Schweizer Stadler-Konzern liefern Hunderte fahrerlose S-Bahnen für Kopenhagen. Das Auftragsvolumen für das Konsortium umfasst rund drei Milliarden Euro, wie die Unternehmen mitteilten. Konkret geht es um 226 Züge samt Wartung für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     