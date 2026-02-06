Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 54,50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +6,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 44,51 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -29,67 %/+18,68 % bedeutet.