    KI-Sorgen verunsichern Anleger - Autowerte schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt um 0,11 Prozent auf 24.463 Punkte.
    • Anleger skeptisch gegenüber KI-Investitionen, hohe Verluste.
    • Bayer-Aktien steigen, positive Studienergebnisse.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten am Freitag erneut den deutschen Aktienmarkt. Der Dax gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 24.463 Punkte nach. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,59 Prozent auf 31.249 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Minus.

    Mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon im nachbörslichen US-Handel hatte sich gezeigt, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet .

    Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs. "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021.

    In Frankfurt waren die Papiere von Bayer gefragt mit einem Plus von 1,4 Prozent. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Händler sprach von einem sehr positiven Ergebnis.

    Im IT- und Softwaresektor gab es erneut hohe Verluste. Die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle brachen nach Quartalszahlen um mehr als 7 Prozent ein. Cancom und Nemetschek konnten sich dem Sog nicht entziehen. Auch SAP im Dax büßten weiter ein.

    Hiobsbotschaften von Stellantis setzten dem Autosektor zu. Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Volkswagen , BMW und Mercedes verloren im Dax bis zu mehr als 2 Prozent.

    Eine Hochstufung für Renk gab den Papieren des Rüstungsherstellers Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Das Plus für Renk betrug zuletzt 8 Prozent./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,39 % und einem Kurs von 173 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +12,72 %/+43,14 % bedeutet.




