    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss...

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken müssen Geldherkunft bei großen Beträgen prüfen.
    • Schutz vor Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten.
    • Nachweise wie Lohnzettel sind bei Transaktionen nötig.
    APA ots news - FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss woher das Geld stammt

    Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der
    Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert, warum Banken oder Versicherungen bei ungewöhnlich großen Geldeingängen
    Nachfragen stellen.

    Wien (APA-ots) - Ungewöhnlich hohe oder unerwartete Zahlungseingänge können ein
    Warnsignal für Geldwäsche sein. Kriminelle versuchen oft, illegal erwirtschaftete Gelder über gewöhnliche Bankkonten in den legalen Finanzkreislauf einzuschleusen. Indem Finanzinstitute prüfen, ob Einnahmen oder Einzahlungen zur finanziellen Situation der Kund:innen passen und ob deren Herkunft nachvollziehbar ist, können sie solche Auffälligkeiten frühzeitig erkennen. Diese Überprüfungen dienen nicht nur der Sicherheit des Finanzsystems, sondern schützen auch Kund:innen davor, unbeabsichtigt in kriminelle Aktivitäten verwickelt zu werden.

    In ihrem neuen Video aus der Reihe "1 Minute, 1 Begriff" erklärt die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), wieso Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute gesetzlich dazu verpflichtet sind, die finanzielle Situation ihrer Kund:innen nachvollziehen zu können. Sie dürfen nur Gelder annehmen, deren Herkunft plausibel belegbar ist. Bei Transaktionen, die außergewöhnlich hoch sind, oder bei einer neuen Geschäftsbeziehung können Nachweise wie etwa Lohnzettel, Kaufverträge,
    Versicherungspolizzen oder Ähnliches vorgelegt werden. Damit sind die Nachfragen normalerweise rasch erledigt. Wie bei einer Passkontrolle an der Grenze oder der Sicherheitskontrolle am Flughafen werden diesen Prüfungen grundsätzlich alle unterworfen - ohne dass sie deshalb unter Generalverdacht stehen.

    Sollten die erforderlichen Informationen zur Mittelherkunft aber nicht bereitgestellt werden, können Institute verpflichtet sein, Zahlungen abzulehnen, Geschäftsbeziehungen zu beenden oder sogar eine Meldung an das Bundeskriminalamt zu erstatten. Diese Vorgaben schützen vor Missbrauch des Finanzsystems für kriminelle Aktivitäten wie Betrug, Drogen- oder Menschenhandel sowie
    Terrorismusfinanzierung.

    In "1 Minute, 1 Begriff" werden wichtige Finanzbegriffe von Expert:innen der FMA kurz und bündig für alle leicht verständlich erklärt. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-Instagram-Kanal @ redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0027 2026-02-06/10:05






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss... APA ots news: FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss woher das Geld stammt Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert, warum Banken oder Versicherungen bei ungewöhnlich großen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     