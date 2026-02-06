20 % Minus bei Stellantis: Ist das Autoimperium jetzt am Ende?

Die Aktien von Stellantis verlieren am Freitag fast ein Viertel ihres Wertes, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es aufgrund der Umstrukturierung seines Geschäfts zur Beschleunigung der Einführung von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit einem Verlust von 22 Milliarden Euro rechnet.

Stellantis veröffentlichte zudem vorab einige Zahlen für das vierte Quartal und erklärte, dass für 2025 ein Nettoverlust erwartet werde. Aufgrund dieses Verlusts setzte das Unternehmen seine Dividende für 2026 aus und plant, durch die Ausgabe von Hybridanleihen bis zu 5 Milliarden Euro aufzunehmen.

Für das Jahr 2026 strebt Stellantis ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum und einen Anstieg der bereinigten operativen Gewinnmarge im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Antonio Filosa, CEO von Stellantis, erklärte, dass die heute bekannt gegebenen Aufwendungen vor allem durch eine Fehleinschätzung des Tempos der Energiewende verursacht wurden.

"Wir haben uns von den tatsächlichen Bedürfnissen, Mitteln und Wünschen vieler Autokäufer entfernt", sagte Filosa in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die negativen Folgen der bisherigen schlechten operativen Umsetzung schrittweise behoben würden.

Das Unternehmen erläuterte, dass die Aussetzung der Dividende und die Anleiheemission dazu beitragen würden, die Bilanz zu stabilisieren. Stellantis skizzierte auch Maßnahmen, die im Rahmen seiner Neustrukturierungsstrategie ergriffen wurden, darunter die Ankündigung einer Investition von insgesamt 13 Milliarden US-Dollar über vier Jahre in den USA sowie die Einführung von 10 neuen Produkten.

Darüber hinaus wurden unrentable Modelle eingestellt und die globalen Fertigungs- und Qualitätsmanagementkapazitäten umstrukturiert. Stellantis kündigte an, im Rahmen der US-Investition 5.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Trotz der Kosten von 22 Milliarden Euro führte die Neustrukturierung laut Stellantis zu einem positiven Volumenwachstum im Jahr 2025. In der zweiten Jahreshälfte stieg der Marktanteil von Stellantis in den USA auf 7,9 Prozent, und das Unternehmen behauptete seinen zweiten Platz im erweiterten europäischen Markt. Die vollständigen Ergebnisse für 2025 wird Stellantis am 26. Februar veröffentlichen.

Trotz dieser Enttäuschung hat die UBS für die Stellantis-Aktie eine Kaufempfehlung ausgesprochen und ein Kursziel von 12 Euro pro Aktie gesetzt. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung des Aktienkurses. Die entschlossene Bereinigung durch das neue Management sowie eine operative Trendwende in Nordamerika stimmen die Analysten optimistisch. Für die kommenden Quartale bleibe die Stellantis-Aktie daher ein attraktiver "Comeback"-Fall in den USA.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -22,28 % und einem Kurs von 6,30EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.





