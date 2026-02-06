Lang & Schwarz: Eigenkapital gestärkt & Dividende 2025 geplant
Lang & Schwarz stellt die Weichen für die Zukunft: Mehr Eigenkapital, höhere Dividende und gezielte Investitionen sollen Wachstum, Stabilität und Innovationskraft sichern.
- Der Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat beschlossen, die Eigenmittel der Gruppe deutlich zu stärken, um Wachstum und Innovationskraft zu fördern.
- Insgesamt werden dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 19,2 Millionen Euro zugeführt, davon 4,2 Millionen Euro verpflichtende Zuführung.
- Für das Jahr 2025 wird eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Steigerung von fast 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die zukünftige Dividendenpolitik orientiert sich an der Ausschüttungsquote von etwa 40% des Jahresüberschusses.
- Die Stärkung der Eigenmittel ist notwendig, um aufsichtsrechtliche Anforderungen und einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufgrund eines verkürzten Abwicklungszyklus zu erfüllen.
- Lang & Schwarz plant Investitionen in die IT-Infrastruktur und analysiert Möglichkeiten für anorganisches Wachstum, um die Bonität und den fundamentalen Wert des Unternehmens zu steigern.
-1,67 %
