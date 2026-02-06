    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLang & Schwarz AktievorwärtsNachrichten zu Lang & Schwarz
    Lang & Schwarz: Eigenkapital gestärkt & Dividende 2025 geplant

    Lang & Schwarz stellt die Weichen für die Zukunft: Mehr Eigenkapital, höhere Dividende und gezielte Investitionen sollen Wachstum, Stabilität und Innovationskraft sichern.

    Foto: adobe.stock.com
    • Der Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat beschlossen, die Eigenmittel der Gruppe deutlich zu stärken, um Wachstum und Innovationskraft zu fördern.
    • Insgesamt werden dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 19,2 Millionen Euro zugeführt, davon 4,2 Millionen Euro verpflichtende Zuführung.
    • Für das Jahr 2025 wird eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Steigerung von fast 15% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die zukünftige Dividendenpolitik orientiert sich an der Ausschüttungsquote von etwa 40% des Jahresüberschusses.
    • Die Stärkung der Eigenmittel ist notwendig, um aufsichtsrechtliche Anforderungen und einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufgrund eines verkürzten Abwicklungszyklus zu erfüllen.
    • Lang & Schwarz plant Investitionen in die IT-Infrastruktur und analysiert Möglichkeiten für anorganisches Wachstum, um die Bonität und den fundamentalen Wert des Unternehmens zu steigern.

    Der Kurs von Lang & Schwarz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,50 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,100EUR das entspricht einem Minus von -1,28 % seit der Veröffentlichung.


    Lang & Schwarz

    -1,67 %
    -2,03 %
    +1,69 %
    +11,06 %
    +15,31 %
    +125,23 %
    -1,67 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
