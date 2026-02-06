AMD und Intel schlagen Alarm: Der stille Engpass hinter dem KI-Boom

Die Knappheit treibt die Preise: Server-Prozessoren von Intel kosten in China im Schnitt mehr als 10 Prozent mehr. Die tatsächlichen Preise hängen von den jeweiligen Kundenverträgen ab, sagte eine der Quellen.

Intel und Advanced Micro Devices (AMD) haben Kunden in China über erhebliche Lieferverzögerungen bei Server-Prozessoren informiert. Intel warnt vor Lieferzeiten von bis zu sechs Monaten. Das berichten mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters.

KI-Boom reißt neue Lücken

Der weltweite Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz belastet die gesamte Lieferkette. Die Nachfrage steigt nicht nur bei spezialisierten KI-Chips, sondern auch bei klassischen Prozessoren und Speicherbausteinen. Die aktuellen Hinweise an chinesische Kunden zeigen laut Reuters, dass sich der Engpass bei zentralen Prozessoren zuletzt verschärft hat.

Das trifft KI-Firmen ebenso wie andere Industrien.

Intel rationiert Xeon-Prozessoren

China steht für mehr als 20 Prozent des Intel-Umsatzes. Besonders knapp sind dort die Xeon-Prozessoren der vierten und fünften Generation. Intel teilt die verfügbaren Mengen zu. Für diese Modelle gibt es einen hohen Auftragsbestand. Lieferungen können sich bis zu sechs Monate verzögern, sagten zwei Quellen.

Intel hatte bereits im Januar auf Lieferprobleme hingewiesen. Das Unternehmen erklärte gegenüber Reuters, die schnelle Einführung von KI habe zu einer starken Nachfrage nach "klassischer Rechenleistung" geführt. Der Konzern erwarte die Lagerbestände im ersten Quartal auf dem niedrigsten Niveau. Man reagiere aber entschlossen und rechne mit einer Entspannung der Versorgung ab dem zweiten Quartal bis ins Jahr 2026.

Auch AMD meldet Verzögerungen

AMD informierte Kunden ebenfalls über Einschränkungen. Für einige Produkte liegen die Lieferzeiten nun bei 8 bis 10 Wochen, sagte eine weitere Quelle. AMD erklärte gegenüber Reuters, man habe die eigenen Kapazitäten ausgeweitet. "Wir bleiben zuversichtlich, die Nachfrage unserer Kunden weltweit bedienen zu können", teilte der Konzern mit und verwies auf die enge Zusammenarbeit mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Marktanteile verschieben sich

Intel und AMD dominieren den globalen Markt für Server-Prozessoren. Laut einer Studie der UBS sank Intels Marktanteil von über 90 Prozent im Jahr 2019 auf rund 60 Prozent im Jahr 2025. Der Anteil von AMD stieg im gleichen Zeitraum von etwa 5 Prozent auf mehr als 20 Prozent.

In China zählen große Serverhersteller sowie Cloud-Anbieter wie Alibaba und Tencent zu den Kunden.

Mehrere Ursachen, ein Ergebnis

Die Engpässe haben mehrere Gründe. Intel kämpft mit Problemen beim Hochfahren der Produktion. AMD lässt fertigen und ist abhängig von Kapazitäten bei TSMC, die derzeit stark auf KI-Chips fokussiert sind. Hinzu kommt die Knappheit bei Speicherchips. Als deren Preise Ende des vergangenen Jahres anzogen, zogen Kunden laut einer Quelle CPU-Käufe vor, um Kosten zu begrenzen.

Zusätzlich steigt die Nachfrage durch sogenannte agentische KI-Systeme. Diese Anwendungen benötigen deutlich mehr Rechenleistung als klassische Software. Das verschärft den Druck auf den Servermarkt weiter, berichtet Reuters.

