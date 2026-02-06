Renk erholen sich nach Exane-Empfehlung

Es sei an der Zeit, dass die zuletzt relativ schwachen Aktien zum Outperformer werden, so der Experte. Immerhin würden sie ihre Gewinne im Branchenvergleich mit fast doppelt so hohem Tempo steigern. Die Auftragspipeline von Renk sei dafür gut gefüllt./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,33 % und einem Kurs von 55,89 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,10 %.

Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..

RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.