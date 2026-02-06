AKTIE IM FOKUS
Renk erholen sich nach Exane-Empfehlung
- Renk-Aktien erholen sich um 8% auf 55,93 Euro.
- Jahreshoch bei 67 Euro, Verlust von 27% zuletzt.
- Analyst empfiehlt "Outperform" mit Ziel 65 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Renk haben sich am Freitag um gut 8 Prozent auf 55,93 Euro erholt und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Von ihrem Jahreshoch bei fast 67 Euro hatten die Papiere des Herstellers von Panzergetrieben zuletzt fast 27 Prozent verloren.
Der Analyst Sebastian Growe von der Investmentbank Exane BNP Paribas nutzte den Rückschlag nun für eine "Outperform"-Empfehlung mit leicht gestutztem Kursziel von 65 Euro.
Es sei an der Zeit, dass die zuletzt relativ schwachen Aktien zum Outperformer werden, so der Experte. Immerhin würden sie ihre Gewinne im Branchenvergleich mit fast doppelt so hohem Tempo steigern. Die Auftragspipeline von Renk sei dafür gut gefüllt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,33 % und einem Kurs von 55,89 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +2,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,10 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.
Ich schau mal in meine Glaskugel. Sage dir nachher bescheid.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Bei 45.- oder tiefer schiebe ich ordentlich nach. Ich bleibe an Board. Und wenns 2-3 Jahre dauert bis ich meinen MK wieder habe.