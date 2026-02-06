    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Puerto Antioquia, Unibán und die Frage, wie man Bananen klimafest exportiert

    Puerto Antioquia - neuer kolumbianischer Hafen eingeweiht

    Der Beginn war nicht feierlich, sondern widersprüchlich. In Urabá, dort wo Kolumbiens Bananenwirtschaft zu Hause ist, standen in den Tagen vor dem 5. Februar 2026 viele Felder unter Wasser.

    Überschwemmungen, Ernteverluste, tausende betroffene Familien, ein vertrautes Bild einer Region, deren Wohlstand an Landwirtschaft hängt und deren Verwundbarkeit der Klimawandel immer deutlicher ausstellt. Und dann, fast zeitgleich, der gegenteilige Impuls: Puerto Antioquia nimmt offiziell den kommerziellen Betrieb auf. Ein Hafen, der in der Sprache der Ingenieure von Liegeplätzen, Tiefgang und Umschlagleistung erzählt, in der Sprache der Region aber eher von Hoffnung, Beschäftigung und Anschlussfähigkeit.

    So beginnt ein Infrastrukturprojekt mit einem Klimaereignis als Folie. Man kann das als Zufall lesen. Man kann es auch als Hinweis verstehen, dass die Zukunft des Agrarexports nicht mehr nur an Preisen und Frachtraten hängt, sondern an der Frage, wie robust eine Region gegen Wetterextreme ist und wie belastbar ihre Lieferketten.

    Der lange Weg zum ersten regulären Schiff

    Wer Puerto Antioquia heute betrachtet, sieht eine Anlage, die in ihrer Logik auf planbaren Containerverkehr ausgelegt ist. Der Weg dorthin war technisch und administrativ verschachtelt. Im Frühjahr 2025 kamen die großen Ship to Shore Kräne nach einer mehrmonatigen Reise aus China an, tonnenschwere Strukturen, deren Montage und Integration nicht nur Baustellenroutine ist, sondern eine Art mechanischer Systemtest. Ende 2024 liefen kontrollierte Proben, acht Stunden operatives Testen mit einem Containerschiff. Danach begann das bekannte Ringen um Genehmigungen und finale Freigaben.

    Die formelle Autorisierung für die kommerzielle Aufnahme kam Ende Januar 2026, per Resolution des Transportministeriums. Und selbst dann war klar, dass der Betrieb nicht mit voller Kraft startet. Er soll, so wird es aus Verwaltung und Hafenführung beschrieben, progressiv hochgefahren werden: zunächst neun regelmäßige Dienste pro Woche, mit Zeitfenstern großer Linienreedereien, und eine Annäherung an die volle Auslastung erst zwischen dem zweiten Halbjahr 2026 und 2027.

    Die nackten Daten sind schnell genannt: Der Karibikhafen verfügt über  1.340 Meter Pier, fünf Liegeplätze, 16,5 Meter operativer Tiefgang für große Schiffe, dazu Flächen für Container, Kühlware, unterschiedliche Frachttypen. Die Zahlen sagen aber nur, was möglich ist. Ob es funktioniert, entscheidet sich im Zusammenspiel von Vorlauf, Kühlung, Kontrolle, Digitalprozessen, Hinterlandanbindung. Ein Hafen ist am Ende ein Organismus aus Routinen und Zusammenspiel.

