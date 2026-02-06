    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'

    • Berenberg hebt Kursziel für Rational auf 835 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach positiven Zahlen.
    • Gewinnschätzungen angehoben, Anleger sorgenfrei.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'
    Foto: Rational AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rational

    +1,14 %
    +11,42 %
    +13,28 %
    +16,64 %
    -12,33 %
    +16,37 %
    -8,91 %
    +77,32 %
    +1.837,18 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 750 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +11,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 8,60 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 809,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 580,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.070,00EUR was eine Bandbreite von -23,23 %/+41,63 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 835 Euro


