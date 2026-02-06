    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Stellantis-Kurseinbruch belastet Autosektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellantis-Aktie bricht um über 20% auf Rekordtief.
    • Rote Zahlen durch Elektroauto-Wende, Dividende gestrichen.
    • Dax-Autowerte verlieren bis zu 2%, Stoxx Europe 600 schwach.
    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach Volvo Cars hat es am Freitag die Aktie von Stellantis erwischt. Im frühen Handel brach der Aktienkurs des Vielmarkenkonzerns um mehr als ein Fünftel auf ein Rekordtief ein. Mit dem Einbruch setzte die Aktie den Abschwung seit Dezember beschleunigt fort. Bei einem Kurs von 6,40 Euro schlägt allein 2026 ein Wertverlust von rund einem Drittel zu Buche.

    Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Die Wende hat Abschreibungen von fast 22 Milliarden Euro zur Folge. Die Analysten von Jefferies sprachen in einer ersten Einschätzung von rekordhohen Belastungen im zweiten Halbjahr 2025 bei Stellantis.

    Die Entwicklung folgt ähnlichen Vorgängen bei Wettbewerbern wie Ford und General Motors .

    Im deutschen Leitindex Dax waren zum Wochenschluss die Aktien von Mercedes-Benz , BMW und Volkswagen mit Verlusten von bis zu zwei Prozent unter den größten Verlierern.

    Entsprechend schlecht stand auch der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts da. Er war das Schlusslicht im europäischen Branchentableau, mit einem Minus von mehr als drei Prozent. Damit knüpfte er an seinen schwachen Vortag an, an dem triste Geschäftszahlen von Volvo Cars die Stimmung getrübt hatten./mf/mis/jha/

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 87,28 auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -4,87 %/+40,20 % bedeutet.




