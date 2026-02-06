Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.02.2026

Mit einer Performance von +10,81 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -20,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,19€, mit einem Plus von +10,81 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kurs der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -58,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -22,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,27 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -29,53 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,08 % 1 Monat -34,27 % 3 Monate -58,33 % 1 Jahr -71,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die von einem Allzeithoch auf ein Allzeittief gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die Strategie von Michael Saylor, insbesondere den möglichen Verkauf von Bitcoin, was zu weiteren Verlusten führen könnte. Die Stimmung ist überwiegend pessimistisch, wobei einige auf technische Gegenbewegungen setzen, während andere auf tiefere Kurse warten.