    Diese Zahlen machen Hoffnung

    Wieder Dividenden bei Orsted: So will der Windkraft-Riese zurück an die Spitze

    Orsted will 2026 wieder Dividende zahlen, trotz hoher Rückstellungen und US-Zöllen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr belastet haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Orsted plant 2026 Dividende trotz Rückstellungen.
    • Hohe Investitionen von bis zu 55 Mrd. DKK bis 2026.
    • Aktie stieg 14% in diesem Jahr, positive Prognose.
    Diese Zahlen machen Hoffnung - Wieder Dividenden bei Orsted: So will der Windkraft-Riese zurück an die Spitze
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Trotz einiger kostspieliger Rückschläge in den USA hat der dänische Windkraft-Weltmarktführer Orsted angekündigt, die Dividende wieder einzuführen.

    In den letzten Jahren war Orsted in den USA mit steigenden Importzöllen konfrontiert, während die US-Regierung unter Präsident Trump die Offshore-Windkraftprojekte massiv einschränkte. Direkt nach seiner Amtseinführung setzte Trump die Vergabe neuer Windpachtverträge aus und stoppte den Bau mehrerer laufender Projekte, darunter auch Orsteds Revolution Wind und Sunrise Wind. Diese Baustopp-Orders wurden erst kurz vor Weihnachten aufgehoben und führen zu erheblichen finanziellen Belastungen für das Unternehmen.

    Trotz dieser Schwierigkeiten hält Orsted an seinem Ausblick fest. Der Konzern erwartet für das Jahr 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mehr als 28 Milliarden Dänischen Kronen (DKK, ca. 4 Milliarden US-Dollar), auch wenn die neuen Partnerschaften und Stornogebühren nicht einbezogen sind. Für 2027 prognostiziert Orsted sogar einen Anstieg auf über 32 Milliarden DKK.

    Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten und stieg am Freitag um um 2,6 Prozent. Seit Anfang des Jahres haben sich die Papiere um rund 13 Prozent erholt.

    Diese positive Prognose steht im Gegensatz zu den aktuellen Rückstellungen: Im vierten Quartal musste das Unternehmen aufgrund der Baustopp-Orders einen Verlust von 567 Millionen DKK (rund 90 Millionen US-Dollar) verbuchen. Trotz dieser Einbußen hat Orsted angekündigt, dass die Dividende wieder aufgenommen wird. Dies soll im kommenden Jahr erfolgen, nachdem die finanziellen Grundlagen durch eine massive Kapitalerhöhung und den Verkauf seines europäischen Onshore-Geschäfts gestärkt wurden.

    Orsted strebt an, bis 2026 Investitionen in Höhe von bis zu 55 Milliarden DKK (ca. 8,7 Milliarden US-Dollar) zu tätigen, um das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs zu halten. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im letzten Jahr auf 8,1 Milliarden DKK, was knapp unter den Erwartungen von 8,24 Milliarden DKK lag.

    Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Branche ist die Aktie von Orsted in diesem Jahr um 14 Prozent gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Lage des Unternehmens allmählich stabilisiert. Doch der Markt bleibt weiterhin unsicher, besonders vor dem Hintergrund der unklaren regulatorischen Entwicklung in den USA.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Diese Zahlen machen Hoffnung Wieder Dividenden bei Orsted: So will der Windkraft-Riese zurück an die Spitze Orsted will 2026 wieder Dividende zahlen, trotz hoher Rückstellungen und US-Zöllen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr belastet haben.
