Bitcoins Crash-Woche: "Keine Zentralbank kauft etwas, das Saylor kontrolliert"

Shortseller Andrew Left hat seine Attacke auf Strategy verschärft, nachdem der Bitcoin-Holding-Konzern für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,6 Milliarden US-Dollar gemeldet hat. Left, Gründer von Citron Research, zerlegte die von CEO Michael Saylor propagierte Strategie mit ungewöhnlicher Schärfe. Saylors Beschreibung von Strategy als "Bitcoin-Treasury-Unternehmen", das von einem "Bitcoin-Reaktor" angetrieben werde, kommentierte Left trocken: "Ich gebe zu, als ich das hörte, dachte ich, vielleicht bin ich ignorant und verstehe es nicht, aber je mehr Fachjargon, desto mehr Unsinn." Dass Saylor zuvor verkündet hatte, "wir verdienen 500 Millionen pro Tag", steht dabei im starken Kontrast zu den massiven Wertberichtigungen auf digitale Vermögenswerte.

Parallel entfaltete sich ein zweiter Angriffsstrang. Laut Seeking Alpha hält Richard Farr, Chefstratege von Pivotus Partners, ein Bitcoin-Kursziel von 0,0 US-Dollar für gerechtfertigt. "Unser Bitcoin-Kursziel liegt bei 0,0. Das ist nicht nur ein Schockfaktor. Das ist das Ergebnis unserer Berechnungen", sagte er. Farr argumentiert, Bitcoin sei "ein spekulatives Instrument, das mit dem Nasdaq korreliert" und scheitere fundamental: "Keine seriöse Zentralbank wird jemals etwas besitzen, bei dem Michael Saylor die Kontrolle über den Float hat." Zudem seien Miner zunehmend unprofitabel, das Netzwerk ineffizient und energieintensiv.