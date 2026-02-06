IREN - Aktie gerät unter Druck -5,66 % - 06.02.2026

Mit einer Performance von -5,66 % musste die IREN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der IREN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,84€, mit einem Minus von -5,66 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Iris Energy betreibt nachhaltiges Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien, hebt sich durch Umweltfreundlichkeit ab und konkurriert mit Riot Blockchain und Marathon Digital.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IREN abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -58,48 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -42,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von IREN einen Rückgang von -15,56 %.

IREN Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -42,22 % 1 Monat -32,14 % 3 Monate -58,48 % 1 Jahr +172,56 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf IREN: Anleger diskutieren schwächere Q2‑Zahlen (Umsatzrückgang, Adj. EBITDA sinkt), hohen Nettoverlust und starke Volatilität, teils verursacht durch den Bitcoin‑Preisverfall. Gleichzeitig werden Microsoft‑GPU‑Finanzierung, Ausbaupläne (>4,5 GW, 140k GPUs) und hohe Finanzierungsreserven zur Bewertung und Zuversicht gegenüber Shorts debattiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IREN eingestellt.

Informationen zur IREN Aktie

Es gibt 225 Mio. IREN Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,11 Mrd. € wert.

Schwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.

IREN Aktie jetzt kaufen?

