    IREN - Aktie gerät unter Druck -5,66 % - 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die IREN Aktie bisher Verluste von -5,66 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IREN Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Iris Energy betreibt nachhaltiges Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien, hebt sich durch Umweltfreundlichkeit ab und konkurriert mit Riot Blockchain und Marathon Digital.

    IREN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

    Mit einer Performance von -5,66 % musste die IREN Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der IREN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -11,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,84, mit einem Minus von -5,66 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei IREN abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -58,48 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -42,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von IREN einen Rückgang von -15,56 %.

    IREN Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -42,22 %
    1 Monat -32,14 %
    3 Monate -58,48 %
    1 Jahr +172,56 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur IREN Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf IREN: Anleger diskutieren schwächere Q2‑Zahlen (Umsatzrückgang, Adj. EBITDA sinkt), hohen Nettoverlust und starke Volatilität, teils verursacht durch den Bitcoin‑Preisverfall. Gleichzeitig werden Microsoft‑GPU‑Finanzierung, Ausbaupläne (>4,5 GW, 140k GPUs) und hohe Finanzierungsreserven zur Bewertung und Zuversicht gegenüber Shorts debattiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IREN eingestellt.

    Informationen zur IREN Aktie

    Es gibt 225 Mio. IREN Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,11 Mrd. € wert.

    IREN bricht nach Zahlen 30% ein und Bullish folgt


    Schwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.

    Silber, Metaplanet & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    IREN Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IREN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IREN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IREN

    -4,80 %
    -42,22 %
    -32,14 %
    -58,48 %
    +172,56 %
    +308,00 %
    ISIN:AU0000185993WKN:A3C7R6



