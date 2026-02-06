Hut 8 Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.02.2026

Die Hut 8 Aktie notiert aktuell bei 40,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,08 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,30 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hut 8 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -17,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,10€, mit einem Plus von +6,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Hut 8 ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, bekannt für nachhaltige Mining-Praktiken und effiziente Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz erneuerbarer Energien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Hut 8 Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,63 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hut 8 Aktie damit um -28,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hut 8 -6,95 % verloren.

Hut 8 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,27 % 1 Monat -25,66 % 3 Monate -10,63 % 1 Jahr +84,08 %

Informationen zur Hut 8 Aktie

Es gibt 108 Mio. Hut 8 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,25 Mrd. € wert.

Schwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.

Hut 8 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hut 8 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hut 8 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.