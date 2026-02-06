BitMine Immersion Technologies Registered Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.02.2026

Der heutige Anstieg bei BitMine Immersion Technologies Registered konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -57,58 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +3,38 % konnte die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,300€, mit einem Plus von +3,38 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie damit um -30,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BitMine Immersion Technologies Registered auf -37,08 %.

BitMine Immersion Technologies Registered Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -30,73 % 1 Monat -46,83 % 3 Monate -57,58 % 1 Jahr -70,65 %

Informationen zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie

Es gibt 455 Mio. BitMine Immersion Technologies Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,00 Mrd. € wert.

Schwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.

BitMine Immersion Technologies Registered Aktie jetzt kaufen?

Ob die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.