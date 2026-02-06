    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BitMine Immersion Technologies Registered Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie, bisher, um +3,38 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BitMine Immersion Technologies Registered Aktie.

    Besonders beachtet! - BitMine Immersion Technologies Registered Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    BitMine Immersion Technologies Registered aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.02.2026

    Mit einer Performance von +3,38 % konnte die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,300, mit einem Plus von +3,38 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg bei BitMine Immersion Technologies Registered konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -57,58 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie damit um -30,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BitMine Immersion Technologies Registered auf -37,08 %.

    BitMine Immersion Technologies Registered Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -30,73 %
    1 Monat -46,83 %
    3 Monate -57,58 %
    1 Jahr -70,65 %

    Informationen zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie

    Es gibt 455 Mio. BitMine Immersion Technologies Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,00 Mrd. € wert.

    IREN bricht nach Zahlen 30% ein und Bullish folgt


    Schwache Zahlen und der Bitcoin-Crash setzen Krypto-Aktien massiv zu und schicken IREN sowie Bullish in einen heftigen Abverkauf.

    BitMine Immersion Technologies Registered Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BitMine Immersion Technologies Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BitMine Immersion Technologies Registered

    +4,73 %
    -30,73 %
    -46,83 %
    -57,58 %
    -69,33 %
    ISIN:US09175A2069WKN:A411ZL



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BitMine Immersion Technologies Registered Aktie überzeugt mit Kursplus - 06.02.2026 Am 06.02.2026 ist die BitMine Immersion Technologies Registered Aktie, bisher, um +3,38 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BitMine Immersion Technologies Registered Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     