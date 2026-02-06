    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise legen zu - Iran-Verhandlungen im Fokus

    • Ölpreise steigen vor US-Iran-Verhandlungen deutlich.
    • Brent-Öl kostet 68,74 USD, WTI bei 64,48 USD.
    • Scheitern der Gespräche könnte Preise stark anheben.
    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag vor wichtigen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 68,74 US-Dollar. Das waren 1,19 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um ebenfalls 1,19 Dollar auf 64,48 Dollar.

    Am Ölmarkt bleibt die Lage im wichtigen Förderland Iran das bestimmende Thema. Im weiteren Tagesverlauf sind Verhandlungen zwischen der Führung in Teheran und den USA zur Entschärfung der Krise geplant. Allerdings gab es zuletzt Unklarheit über den Auftakt der Gespräche. Iranische Medien veröffentlichten widersprüchliche Informationen über den Beginn.

    Sollten die Verhandlungen scheitern, wird am Markt mit einem deutlichen Anstieg der Ölpreise gerechnet. Zuletzt hat die Lage im Iran mehrfach die Ölpreise bewegt. Sollte es zu einem US-Angriff auf den Iran kommen, wird eine Ausweitung der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf befürchtet. Dann könnten auch wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel bedroht sein./jkr/jsl/stk





