Es gibt einen Zusammenhang der crashartigen Bewegungen bei Silber und Bitcoin: denn Bitcoin dient häufig als Sicherheitshinterlegung für den Handel von tokenisierten Silber und Gold an Krypto-Börsen! Fällt Bitcoin, müssen gehebelte Silber-Positionen liquidiert werden, weil die Sicherheitshinterlegung nicht mehr reicht - darauf hat nun der legendäre Michael Burry (The Big Short) hingewiesen. Dass an der Wall Street die KI-Blase platzt, sehen wir in der Reaktion auf die geplanten Investitionen (Capex) von Amazon: die Amazon-Aktie verliert 10%. Noch vor einigen Wochen hätte diese gigantischen Zahlen KI-Euphorie ausgelöst - aber das ist nun vorbei. Und das hat Gründe: der Cash Flow der Tech-Giganten wird negativ, deshalb müssen die Aktienrückkäufe enden - und Aktienrückkäufe von Big Tech war ein zentraler Treiber der Rally der Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Gold- und Silberminen - Newsletter: https://www.renditemanufaktur.de/LM/Minenliste/willkommen-fwy

2. Wall Street im Reset: Bitcoin, Aktien und Edelmetalle brechen ein

Das Video "Warum Bitcoin, Silber gleichzeitig crashen - und die KI-Blase platzt! " sehern Sie hier..