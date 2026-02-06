Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 153 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 165,9 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,46 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von -30,51 %/-7,55 % bedeutet.