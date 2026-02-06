    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 153 Euro - 'Hold'

    • Deutsche Bank hebt Aurubis-Kursziel auf 153 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Kurszielanhebung.
    • Schätzungen übertreffen Aurubis' neuen Ausblick.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 140 auf 153 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein neues Szenario für den Kupferkonzern enthalte Schätzungen, die über dem neuen Ausblick von Aurubis lägen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 165,9 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,46 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 130,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 153,00EUR was eine Bandbreite von -30,51 %/-7,55 % bedeutet.


