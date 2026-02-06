    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Amazon auf "Outperform", Kursziel 300 USD.
    • Q4 2025 Bericht solide, aber Investitionen zu hoch.
    • Enttäuschender Ausblick für Q1 sorgt für Sorgen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

    Amazon

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +56,50 %/+76,99 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 300 US-Dollar

    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang nach den Quartalszahlen: die Aktie fiel nachbörslich um rund 9–10% nach der Ankündigung von ~200 Mrd. Dollar Investitionen und einem enttäuschenden Ausblick. Diskutiert werden Bewertung und Einstiegschancen, Cloud- und KI-Fundamentaldaten, ob Nachkäufe sinnvoll sind sowie kurzfristiges Algorithmen-/Verkaufsverhalten vs. langfristiges Sammeln.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

