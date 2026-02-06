ANALYSE-FLASH
RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar
- RBC belässt Amazon auf "Outperform", Kursziel 300 USD.
- Q4 2025 Bericht solide, aber Investitionen zu hoch.
- Enttäuschender Ausblick für Q1 sorgt für Sorgen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +56,50 %/+76,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 US-Dollar
Die Geschäftszahlen fielen gemischt aus: Die Erlöse stiegen im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich um 14 Prozent auf 213,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn entsprach mit 25 Milliarden Dollar den Markterwartungen. Der Ausblick für das laufende Vierteljahr enttäuschte dagegen.
Die Amazon-Aktie fiel im nachbörslichen Handel an der Wall Street um neun Prozent. Schon bei den Zahlen von Alphabet in dieser Woche hatte sich gezeigt, dass hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) an der Börse nicht mehr zwingend gut ankommen, fasst das HANDELSBLATT (kostenpflichtig) zusammen:
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/techindustrie-amazon-steigert-investitionen-ueberraschend-deutlich-auf-200-milliarden-dollar/100197945.html
