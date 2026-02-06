RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,30 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 296,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +56,50 %/+76,99 % bedeutet.