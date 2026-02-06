    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia, Amazon, Alphabet – spektakuläre Verschiebung

    Der Februar bringt Schmerzen, in allem wo in den den vergangenen Jahren „Rendite“ drauf stand. Am Dienstag erlebten Wachstumsaktien, Bitcoin, Silber und Co. erneut einen rabenschwarzen Tag. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Die Differenz in der Performance zwischen „Value“ und „Growth“-Aktien liegt über 6 Tage bei 8 Prozent. Gefühlt liegt die Differenz noch höher. Schaut man auf die Aktienlandkarte für 7-Tage-Performance sieht man eine bespiegelte Entwicklung zwischen „links“ – eher Tech – und „rechts“ – eher value. So liegt Walmart 8 Prozent im Plus, Nvidia und Co 8-10 Prozent im Minus. 
     
    Das alles schreit nach einer „mean reversion“ , also einer Abwicklung der jüngsten Entwicklung. Momentum- und Tech-Aktien könnten sich am Freitag erholen. Die Reaktion auf die jüngsten Earnings bei Big-Tech scheint uns etwas überzogen. Auch beim Bitcoin wäre ein Comeback denkbar. Es ist schwer, derzeit Argumente „für“ den Bitcoin zu finden, aber auch dieser wird kaum ohne Unterbrechung zusammen sacken. In der Nacht lag der Kurs unter 60.000 Dollar. Das Sentiment ist dabei völlig am Boden. 
    In unserem Börsendienst positionieren wir uns neu. Testen Sie uns mit dem Code „start2026“ mit 20 Prozent Rabatt in INVESTING oder unserem kompakten Angebot Markenstärke.
    Via Bespoke: 



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Nvidia, Amazon, Alphabet – spektakuläre Verschiebung Der Februar bringt Schmerzen, in allem wo in den den vergangenen Jahren „Rendite“ drauf stand. Am Dienstag erlebten Wachstumsaktien, Bitcoin, Silber und Co. erneut einen rabenschwarzen Tag. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Die Differenz in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     