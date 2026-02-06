Nvidia, Amazon, Alphabet – spektakuläre Verschiebung

Der Februar bringt Schmerzen, in allem wo in den den vergangenen Jahren „Rendite“ drauf stand. Am Dienstag erlebten Wachstumsaktien, Bitcoin, Silber und Co. erneut einen rabenschwarzen Tag. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Die Differenz in der Performance zwischen „Value“ und „Growth“-Aktien liegt über 6 Tage bei 8 Prozent. Gefühlt liegt die Differenz noch höher. Schaut man auf die Aktienlandkarte für 7-Tage-Performance sieht man eine bespiegelte Entwicklung zwischen „links“ – eher Tech – und „rechts“ – eher value. So liegt Walmart 8 Prozent im Plus, Nvidia und Co 8-10 Prozent im Minus.

Das alles schreit nach einer „mean reversion“ , also einer Abwicklung der jüngsten Entwicklung. Momentum- und Tech-Aktien könnten sich am Freitag erholen. Die Reaktion auf die jüngsten Earnings bei Big-Tech scheint uns etwas überzogen. Auch beim Bitcoin wäre ein Comeback denkbar. Es ist schwer, derzeit Argumente „für“ den Bitcoin zu finden, aber auch dieser wird kaum ohne Unterbrechung zusammen sacken. In der Nacht lag der Kurs unter 60.000 Dollar. Das Sentiment ist dabei völlig am Boden.

Via Bespoke: