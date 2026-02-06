Siemens Health wieder schwach - Auch dividendenbereinigt

Dazu gehört auch Harald Hof von MWB Research, der am Freitagmorgen an seiner Kaufempfehlung festhielt. Die Umsätze des laufenden Geschäftsjahres erwartet er allerdings eher am unteren Rand der Zielspanne angesichts anhaltender Bremswirkung des China-Geschäfts und der Zoll- und Währungsbürden./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 46,11 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +24,76 %/+49,22 % bedeutet.