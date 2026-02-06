AKTIE IM FOKUS
Siemens Health wieder schwach - Auch dividendenbereinigt
- Aktien von Siemens Healthineers schwächeln erneut.
- Dividendenabschlag von 1,00 Euro belastet Kurse.
- Experten bleiben optimistisch, Kaufempfehlung bestätigt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Stabilisierungsversuch vom Donnerstagnachmittag haben die Aktien von Siemens Healthineers am Freitag wieder geschwächelt. Selbst unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2025 lagen sie deutlich im Minus.
Tags zuvor waren die Aktien nach einem Gewinnrückgang zum Start ins neue Geschäftsjahr 2026 von den Anlegern zunächst deutlich abgestraft worden. Bis zum Handelsschluss wurden die Kursverluste jedoch fast komplett wettgemacht. Experten hatten ihre überwiegend optimistischen Einschätzungen bestätigt.
Dazu gehört auch Harald Hof von MWB Research, der am Freitagmorgen an seiner Kaufempfehlung festhielt. Die Umsätze des laufenden Geschäftsjahres erwartet er allerdings eher am unteren Rand der Zielspanne angesichts anhaltender Bremswirkung des China-Geschäfts und der Zoll- und Währungsbürden./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 46,11 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +24,76 %/+49,22 % bedeutet.
Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Bin hier nicht investiert, aber in Siemens .