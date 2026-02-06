ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Aurubis auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 140 Euro
- DZ Bank hebt fairen Wert für Aurubis auf 140 Euro an.
- Aktien von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft.
- Historisch hohe Bewertung, keine positive Impulse.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 167,1 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -31,10 %/+1,86 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
