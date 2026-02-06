DZ Bank senkt Aurubis auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 140 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 167,1 auf Tradegate (06. Februar 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -2,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von -31,10 %/+1,86 % bedeutet.